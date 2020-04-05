بسمة وهبة تهاجم رجل أعمال شهير: "رفع لي الضغط وكلامه مستفز"

هاجمت الإعلامية بسمة وهبة، رجل الأعمال المصري «حسين صبور»، بعد إطلاقه بعض التصريحات الغريبة تجاه ما يحدث في مصر حالياً، وفي باقي بلدان العالم.
حيث قال حسين صبور في تصريحاته: «إنه لابد من عودة الناس إلى أعمالها ووظائفها، ولابد أن تعود الحياة مرة أخرى، حتى لا تتعرض الدولة للإفلاس»
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وأضاف صبور: «لو رجعنا الجمهور لأعمالهم وأنهينا حالة الحظر وتوفي منهم 50 ألفاً، أفضل من إفلاس مصر»
وردت بسمة وهبة، على ما قاله حسين صبور، حيث قالت خلال فيديو عبر صفحتها على «يوتيوب»: «أنت رفعت لي ضغطي وأنا مش موافقة على تصريحاتك.. مفيش مسئول أو رئيس أو أي حد ممكن يوافق على كلامك.. أنا حزينة، وواخدة على خاطر المصريين منك».
وواصلت: «الدولة من أول موضوع كورونا بتتحرك.. وبتنفق المبالغ وتسير الطائرات اللي رايحة واللى جاية.. وفنادق فاتحة وبدل أطباء للجيش الأبيض.. الدولة مش عاوزة مواطن واحد حياته تروح.. وأنت مش فارق معاك المواطن المصرى إنه يموت، وكل تفكيرك فتح المصانع والشركات.. لا، محدش يرضى كدا على أولاد بلده.. تصريحاتك دى مش قادرة أبلعها.. يعنى إيه مش مهم 50 ألف مصري».
شاهدي الفيديو :
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