رامي عياش يستعد لإطلاق أغنية جديدة بعنوان "يا حب يا صعب" قريباً

كشف الفنان اللبناني رامي عياش، عن استعداده لإطلاق أغنية جديدة بعنوان «يا حُب.. يا صعب» خلال الأسبوع المقبل.

وكتب رامي على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» تدوينة قال فيها: «أغنية: يا حُب.. يا صعب كلمات: مازن غنام، األحان: رامي عياش، توزيع داني حلو».

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ولاقى الخبر إعجاب العديد من المتابعين المتشوقين لسماع عمله الجديد، خاصة أن رامي لم يطلق أغاني جديدة منذ فترة.

وكان رامي عياش قد أحيا منذ أيام حفلاً مباشراً على حسابه الخاص، على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وقد حظيت هذه الخطوة بإعجاب عدد كبير من محبيه، وقد قدّم فيه باقة من أجمل أغنياته.

