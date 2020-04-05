منة فضالي: "هفضل وحيدة لحد لما أموت ومفيش حد بيحبني"

نشرت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تدوينة غريبة عن علاقتها بمن حولها.
وقالت منة: «اكتشفت أني هفضل وحيدة لحد لما أموت، وعمري ما هيكون في حد في حياتي بيحبني أبدًا أو يكون باقي عليا، الحمد لله على نعمة الرضا».
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وعلق عدد من متابعي منة وأصدقائها على ما قالته، حيث سألوها عن السبب وراء ما تقوله، مؤكدين لها أنهم يحبونها وحولها.
يذكر أن منة فضالي قد شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل «بنت القبائل» مع الفنانة حنان مطاوع ومحمود عبدالمغني، ومحمد رياض وعمرو عبدالجليل، ومدحت تيخا وأشرف طلبة، وسميرة عبدالعزيز وعمرو درويش، والمخرج حسني صالح، والمنتج أحمد الجابري.
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