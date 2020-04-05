ابنة سيرين عبدالنور تتحول لشيف في الحجر المنزلي.. فيديو طريف

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور متابعيها بمقطع فيديو طريف من كواليس يومياتها خلال فترة الحجر المنزلي، والتي فرضتها الدول ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار وباء كورونا.

سيرين ظهرت في الفيديو ابنتها «تاليا»، وشقيقتها سابين، حيث شارك ثلاثتهن في تجهيز وجبة الصفوف، وكان لافتاً حرص الفنانة وشقيقتها على منح فرصة لـ«تاليا» لإظهار هوايتها في الطبخ، ومدى سعادتها واستمتاعها بتجهيز الوجبة مع والدتها وخالتها، وجاءت أغلب التعليقات مؤكدة على قوة الشبه بين ثلاثتهن.

يُذكر أن سيرين عبدالنور رُزقت بـ«كريستيانو» مارس 2018، من زوجها فريد رحمة، وهو الابن الثاني للزوجين بعد طفلتهما الأولى «تاليا» التي أنجبتها يوينو 2011.

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ن ناحية أخرى، تنافس سيرين عبدالنور في المارثون الرمضاني المقبل بمسلسل «دانتيل» الذي تشارك في بطولته أمام الفنان السوري محمود نصر، ويخرجه المثني صبح، والعمل من إنتاج إيجل فيلمز لصاحبها جمال سنان.

يُذكر أن سيرين طرحت مؤخراً كليب جديد لأغنية بعنوان «ليلة»، وهي من كلمات أحمد علي موسى، ومن ألحان شادي حسن، وتوزيع إم دي جبر، كما اطلقت الفنانة أغنية بعنوان «أنا رجعت»، وذلك ضمن مسلسلها الأخير «الديفا» الذي شاركت في بطولته أمام الفنان السعودي يعقوب الفرحان في بطولته أمام المطربة المصرية بوسي، إضافة إلى الاعلامية السعودية مهيرة عبدالعزيز في أولى تجاربها التمثيلية، ووسام فارس وآخرين، ويركز العمل على حياة النجوم ويتناول حياة المشاهير وكواليس برامج المسابقات، وعُرض عبر منصة «شاهد» بشكل حصري.