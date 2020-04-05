حقيقة سرقة منزل عمرو دياب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتشر في الساعات الأخيرة العديد من الشائعات التي تفيد بسرقة فيلا الفنان المصري عمرو دياب، وذلك بعد نشرها على إحدى صفحات موقع “فيس بوك”.

وتناولت الشائعات أنه تم سرقة ٣ جوائز عالمية حصل عليها دياب، ومبلغ ٣٠ ألف جنيه، وبعد حالة الجدل التي أثيرت اضطر مكتب عمرو دياب، للرد ببيان نفى فيه حدوث هذا الأمر والصورة المنسوبة لعنوان السرقة مفبرك، ولم يتم نشره في الموقع المذكور، وهو ما يمكن وصفه بكذبة أبريل.

يذكر أن عمرو دياب طرح مؤخرا ألبوم “سهران”، وضم 12 أغنية جديدة بالإضافة إلى أربعة أغنيات تم طرحها منفردة في الصيف الماضي.

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أعلن الهضبة عمرو دياب عن طرح النسخة الأصلية من ألبومه “سهران”، في الأسواق يوم الأحد 1 مارس، وكان أخر حفلاته يوم 29 فبراير على مسرح المنارة بالتجمع الخامس، احتفالًا بطرح ألبومه الغنائي الجديد “سهران”، وقدم خلال الحفل عددًا كبيرًا من أغانيه التي تجمع بين القديم والحديث.

وعاش عمرو دياب، انتعاشة فنية كبيرة خلال الفترة الأخيرة بعد سلسلة الحفلات التي قدمها في السعودية والتي حققت نسبة نجاح كبيرة.

من ناحية أخرى يظهر النجم عمرو دياب، خلال أحداث فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” كضيف شرف والمقرر عرضه في موسم عيد الفطر المقبل، ويقدم خلاله مشهدين فقط من خلال إحدى الحفلات وتم تصوير المشهد حقيقة بإحدى حفلاته.

فيلم”البعض لا يذهب للمأذون مرتين” بطولة كريم عبد العزيز وماجد الكدواني ودينا الشربيني وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف ومن تأليف أيمن وتار إخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة “أوسكار للتوزيع ودور العرض”.