يوميات محمد صلاح ومكة في العزل المنزلي.. صور وفيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
يحرص النجم المصري الدولي محمد صلاح، لاعب وسط مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، على قضاء وقت ممتع ومسلي خلال فترة العزل المنزلي، بسبب فيروس “كورونا” المستجد، وذلك على خطى مشاهير العالم.
محمد صلاح شارك مع متابعيه مقطعا مصورا له، وهو يتدرب مع ابنته مكة، في حديقة منزله، من أجل رفع لياقته البدنية.
لاعب منتخب مصر يظهر في المقطع وهو يلعب مع ابنته مكة في حديقة منزله في لقطات طريفة، وذلك قبل أن يقوم بحملها لإتمام بعض التمارين الرياضية.
تجدر الإشارة إلى أنه خوفا من انتشار فيروس كورونا الذي صنفته منظمة الصحة العالمية “وباء عالميا”، عُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية.
يشار إلى أن محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول، سجل 70 هدفا، في الدوري الإنجليزي، منذ انضمامه إلى صفوف الريدز، في صيف عام 2017، قادما من فريق روما الإيطالي، في صفقة وصلت قيمتها إلى 42 مليون يورو.
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