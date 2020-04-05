بالصور- نانسي عجرم وزوجها يحتفلان بأحد الشعانين مع بناتهما

نشرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم ثلاث صور عبر حسابها على موقع انستغرام تجمعها بعائلتها تزامنًا مع الاحتفال بأحد الشعانين، وهو يوم ذكرى دخول يسوع المسيح إلى مدينة القدس (أورشليم) والبدء بأسبوع الآلام.

وظهرت نانسي في صورة وهي برفقة زوجها طبيب الاسنان فادي الهاشم وبناتهما الثلاث ايلا وميلا وليا. وبصورة ثانية اجتمعت نانسي مع بناتها. وصورة ثالثة للبنات بمفردهن. وعلقت على الصور بالقول: “شعنينة مباركة”.

وحصدت الصور على أكثر من 270 الف تعليقاً بعد أقل من ساعة على نشرها.