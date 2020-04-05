غنوة محمود الى جانب ناديا الجندي ونبيلة عبيد في ”نساء من ذهب“

شاركت الممثلة اللبنانية غنوه محمود في مسلسل ”نساء من ذهب” كضيفة شرف الى جانب النجمتين القديرتين ناديا الجندي ونبيلة عبيد، واعتبرت غنوه بأن مشاركتها مهمة جداً الى جانب عمالقة الفن ويزيد من رصيدها الفني في مجال التمثيل.

وعبّرت غنوه عن سعادتها بالمشاركة حتى ولو كانت ضيفة شرف فهذا شرف لها وخاصة أن المخرج وائل إحسان من اهم المخرجين وهو اضافة مهمة للعمل.

جدير بالذكر بأن غنوه حصدت نجاحاً كبيراً خلال مشاركتها في بطولة مسلسل “آخر الليل” الذي عرض على قناة الجديد .

نساء من ذهب” مأخوذ من “فورمات” أمريكى كوميدى أنتجته شركة ديزنى الشهيرة، ويعتمد على الاستعانة بأكثر من نجم للظهور كضيوف شرف خلال الحلقات، خاصة أن طبيعة العمل هى أقرب إلى السيت كوم، وتم الاستقرار على عدد من الفنانين الذين يشاركون فى العمل .

تشارك في بطولته النجمتين القديرتين نبيلة عبيد و ناديا الجندي وهو من إنتاج شركة صادق الصباح، اخراج وائل احسان، أما أغنية المسلسل التي ستقدمها نانسي عجرم، فستكون من كلمات تامر حسين وألحان وليد سعد.