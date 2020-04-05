شكرا لقرائتكم خبر عن ضحك ولعب.. كواليس تصوير الموسم الرابع لمسلسل La Casa De Papel.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستمر الموسم الرابع من مسلسل الجريمة الإسباني La Casa De Papel، في تصدر محركات البحث منذ طرحه أول أمس عبر الشبكة الأمريكية نتفليكس، لشعبيته الكبيرة في عالم الدراما، ونجاحه بشكل كبير خلال المواسم الثلاثة الماضية.

وتزامناً مع سيطرة المسلسل عبر محركات البحث والسوشيال ميديا، كشفت الشركة المنتجة للمسلسل عن لقطات ما وراء الكواليس للموسم الرابع، والتي ظهر فيها أحضان وضحك على عكس ما يظهر في الحلقات من توتر وصراع دائم داخل بنك إسبانيا الذي استولت عليه العصابة.

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وفى سياق متصل حصل المسلسل الإسباني La Casa De Papelعلى المركز الأول في تصنيف أكثر المسلسلات مشاهدة خلال عام 2019، وفقاً للتقرير البياني الذي أصدرته الشبكة الأمريكية نتفليكس، في بريطانيا.

وشمل التقرير البياني الذي أصدرته الشبكة الأمريكية، المواسم الثلاثة التي عرضتها نتفليكس للمسلسل الحائز على تقييم 8.5 عبر موقع IMDB، والذي تم تصنيفه كأكثر عمل درامي تم مشاهدته بناءً على عدد المشاهدات لأول دقيقتين من الحلقة خلال أول 28 يوما من عرضه عبر الشبكة.





ويدور الموسم الرابع من La Casa De Papel، حول اعتقاد البروفيسور، أن الشرطة الإسبانية قامت بإعدام لشبونة، مما يضعه فى توتر كبير، بالإضافة إلى قيام طوكيو بتفجير دبابة للجيش، وكفاح نيروبى بين الحياة والموت، بالإضافة إلى المشادات بين أفراد المجموعة، مما يجعلهم يمرون بأصعب لحظاتهم، جنبا إلى ظهور العدو بقوة بين صفوف المجموعة داخل البنك.

مسلسل La Casa De Papel تم طرح أولى حلقات الموسم الأول منه فى 2 مايو من عام 2017، ودار حول "البروفيسور" الذى قام بلم شمل مجموعة من أمهر اللصوص فى المدينة، لكى يُكون منهم مجموعة لسرقة البنك الإسبانى المركزى، وبحسب المسلسل فإن إخفاء شخصيتهم استخدمت العصابة ماسك "دالي" لعدم الكشف عن أشخصاهم أثناء سيطرتهم على البنك، ومن ثم أصبح الماسك ذو طابع يُشير إلى التحدى والاحتراف.