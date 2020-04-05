شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا تمضي عائشة بن أحمد وقتها في العزل المنزلى ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحاول الفنانة عائشة بن أحمد تسليه وقتها في العزل المنزلى، حيث تقضى وقتها في الرقص وشاركت جمهورها بصور من إحدى رقصاتها عبر حسابها على انستجرام، و كتبت عائشه قائلة:" لو الدنيا ترجع بينا حتى ثانية وحدة ، برشا حاجات كنا نقدروا نغيروهم".

وجهت الفنانة عائشة بن أحمد رسالة إلى كل متابعيها بخصوص خوف البعض وحالة الهلع من الحيوانات بسبب فيروس كورونا، خوفاً من أن ينقل إليهم الفيروس.

عائشة بن أحمد شاركت متابعيها بفيديو نشرته على حسابها الخاص على فيس بوك، مطالبة إياهم ألا يخافوا من الحيوانات، مؤكدة بأن الحيوان لا ينقل فيروس كورونا لإنسان، وذلك تعليقاً منها على خوف قطاع كبير من الحيوانات مؤخراً.

انتهت عائشة بن أحمد من تصوير أكثر من نصف مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "تقاطع طرق"، والتى تقوم ببطولته الفنانة منى زكى، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات مثل سيد رجب، محمد ممدوح، محمد فراج.

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وبذلك تشارك الفنانة عائشة بن أحمد فى الدراما المصرية خلال سباق دراما رمضان للموسم الثالث على التوالى، حيث شاركت العام الماضى فى البطولة النسائية لمسلسل "أبو جبل" مع النجم مصطفى شعبان، بينما شاركت فى العام قبل الماضى خلال أحداث مسلسل "نسر الصعيد"، والذى قام ببطولته النجم محمد رمضان.

كما تشارك عائشة بن أحمد أيضاً هذا العام فى الدراما التونسية أيضاً من خلال مسلسل "الطريق إلى الجنة" للمخرج الأسعد الوسلاتى، وهو العمل الذى سيعرض في رمضان المقبل، بعد غياب استمر 8 أعوام.

وفى السينما تشارك أيضاً عائشة بن أحمد فى بطولة فيلم "توأم روحى"، وكانت الشركة المنتجة قد طرحت البوستر الدعائى الأول للعمل خلال الفترة الأخيرة، والمقرر طرحه بدور العرض السينمائى الفترة المقبلة، وتصدر البوستر كل من حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، والفيلم من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف أمانى التونسى، والذى يعد ثالث تجاربها بعدما قدمت فيلمى "بين بحرين" و"قصة حب".