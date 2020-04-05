شكرا لقرائتكم خبر عن من ألبوم عائلته..صور لم تراها من قبل لفاريل ويليامز احتفالا بعيد ميلاده الـ47 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم النجم العالمي فاريل ويليامز بعيد ميلاده الـ 47 ، وهوالنجم الذي استطاع أن يظهر للعالم موهبته المميزة في عالم الموسيقي والغناء والتي جعلته يكتب اسمه من ذهب بين أهم و أشهر المغنيين في العالم، حيث يعلم الكثيرين أن الموسيقى كانت جزء كبيرومهم من حياة فاريل و ذلك منذ صغره حيث كان دائما شغوفا بالموسيقى ، و كان في فرقة الموسيقي في المدرسة الثانوية التي درس فيها في فيرجينيا وبذل مجهود كبير لكي يكون من أهم نجوم الغناء في العالم و حاصد للجوائز ، و اليوم بالتزامن مع عيد ميلاده نستعرض عدد من صور فاريل ويليامز من البوم عائلته ، بدء من مرحلة الطفولة و حتي الآن .



فاريل ويليامز فاريل ويليامز

ظهر فاريل ويليامز بإحدي الصور التي التقطت له بمرحلة الطفولة وهي الصورة التي فاجئ بها النجم الشهير و كانت محور احاديث الكثير من عشاقه فكان يرتدي فاريل في ذلك الحين بدلة جينز و كانت تصفيفه شعره اكثر ما لفت الأنظار .



فاريل ويليامز فاريل ويليامز

واذا رأيت احدي صورة بمرحلة الشباب من السهل ان تتعرف عليه حيث لم تتغير ملامحه بنسبة كبيرة و هو ما ظهر بعدد من صورة القديمة المأخوذة من أرشيف صوره .

يذكر أن فاريل ويليامز قدم عدد كبير من الاعمال الغنائية الناجحة ، و من أبرزها : " freedom " و " frontin " و " marilyn Monroe " و " happy " ، و غيرهم .

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فاريل ويليامز (2)



فاريل ويليامز (2)



فاريل ويليامز (3)