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شكرا لقرائتكم خبر عن من ألبوم عائلته..صور لم تراها من قبل لفاريل ويليامز احتفالا بعيد ميلاده الـ47 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم النجم العالمي فاريل ويليامز بعيد ميلاده الـ 47 ، وهوالنجم الذي استطاع أن يظهر للعالم موهبته المميزة في عالم الموسيقي والغناء والتي جعلته يكتب اسمه من ذهب بين أهم و أشهر المغنيين في العالم، حيث يعلم الكثيرين أن الموسيقى كانت جزء كبيرومهم من حياة فاريل و ذلك منذ صغره حيث كان دائما شغوفا بالموسيقى ، و كان في فرقة الموسيقي في المدرسة الثانوية التي درس فيها في فيرجينيا وبذل مجهود كبير لكي يكون من أهم نجوم الغناء في العالم و حاصد للجوائز ، و اليوم بالتزامن مع عيد ميلاده نستعرض عدد من صور فاريل ويليامز من البوم عائلته ، بدء من مرحلة الطفولة و حتي الآن .
فاريل ويليامز
ظهر فاريل ويليامز بإحدي الصور التي التقطت له بمرحلة الطفولة وهي الصورة التي فاجئ بها النجم الشهير و كانت محور احاديث الكثير من عشاقه فكان يرتدي فاريل في ذلك الحين بدلة جينز و كانت تصفيفه شعره اكثر ما لفت الأنظار .
فاريل ويليامز
واذا رأيت احدي صورة بمرحلة الشباب من السهل ان تتعرف عليه حيث لم تتغير ملامحه بنسبة كبيرة و هو ما ظهر بعدد من صورة القديمة المأخوذة من أرشيف صوره .
يذكر أن فاريل ويليامز قدم عدد كبير من الاعمال الغنائية الناجحة ، و من أبرزها : " freedom " و " frontin " و " marilyn Monroe " و " happy " ، و غيرهم .
فاريل ويليامز (2)
فاريل ويليامز (2)
فاريل ويليامز (3)
فاريل ويليامز (3)
كانت هذه تفاصيل خبر من ألبوم عائلته..صور لم تراها من قبل لفاريل ويليامز احتفالا بعيد ميلاده الـ47 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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