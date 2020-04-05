شكرا لقرائتكم خبر عن بعد سنوات من اعترافه بمثليته الجنسية.. حفيد عمر الشريف يرتدي حماله صدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن عمر الشريف جونيور حفيد النجم الشهير عمر الشريف، يعلم جيدا كيف يلفت الأنظار ويثير الجدل نحوه، وذلك بهدف البقاء تحت الأضواء و محط تركيز وسائل الاعلام باستمرار سواء بتصريحاته حول المثلية الجنس او بصورة التي تجد عادة انتقاد الكثيرين .

فقد فاجئ حفيد النجم عمر الشريف الذي اعترف منذ سنوات انه مثلي الجنس مرتادي صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " و التي تضم أكثر من 28 الف شخص بنشره صورة و هو يرتدي حماله صدر ملونة خاصة بمايوة "بيكيني" علي احدي الشواطئ الموجودة بكاليفورنيا بالولايات المتحدة الامريكية ، و هي الصورة التي لاقت سلسلة طويلة من الانتقادات و وصفة باتباع الأفكار و الأساليب الشاذة فقط لكي يضمن مزيد من المتابعين .



حفيد عمر الشريف

Advertisements

وكان حفيد عمر الشريف قد اثار الكثير من الجدل بعد نشره مؤخرا علي " إنستجرام " صورة لجدة عمر الشريف والنجمة فاتن حمامة و علق علي الصورة فكتب : " أجدادي هم مصدر دائم للأمل والإلهام والشجاعة. ما زلت أتطلع إليهم للحصول على إجابات في هذه الأوقات الصعبة وغير المؤكدة " .