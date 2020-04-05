إصابة ماريان فيسفول بفيروس كورونا..وتتلقى العلاج بمستشفى فى لندن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيبت النجمة العالمية ماريان فيسفول بفيروس كورونا ، حيث أجرت اختبارات الفيروس لتظهر النتيجة أنها إيجابية، وأكدت وكيلة أعمال النجمة الشهيرة البالغة من العمر ( 73 عاما ) في بيان أن ماريان تتلقى العلاج حاليا من " Covid-19 " ، و ذلك في إحدى المستشفيات الموجودة في لندن، و هي الآن مستقرة وتستجيب للعلاج، نتمنى لها جميعاً الشفاء التام والشفاء الكامل والسريع " .
وتعرف المغنية الشهيرة ماريان فيسفول أنها قدمت عدد كبير من الأعمال الغنائية الناجحة ومن أبرزها " the ballad of lucy Jordan " و " as tears go by " و " this little bird " ، و غيرهم .
ماريان فيسفول
يذكر أن هناك عددا كبيرا من نجوم العالم أصيبوا مؤخرا بفيروس كورونا و هي الأخبارالتي تصدم عادة محبيهم ومعجبيهم ، و من أبرز هؤلاء النجوم نجم هوليوود الشهير توم هانكس و زوجته ريتا ويلسون و إدريس البا و زوجته صابرينا كذلك لنجم الأمريكي جاكسون براون و المغني الأمريكي تشاك بيلي عضو الفريق الغنائي "Testament" ، بينما تم نقل المغنى الأمريكى جون براين إلى المستشفى بسبب مضاعفات جراء إصابته بفيروس كورونا ، وغيرهم الكثيرين .
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