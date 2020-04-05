أخيراً .. جينيفر جارنر ترتدي الكمامة للوقاية من كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحاول النجمة جينيفر جارنر دائماً كسر ملل الحجر الصحي الذاتي بهدف الوقاية من كورونا، وذلك عن طريق سيرها المتواصل أمام منزلها في مدينة لوس انجلوس، حيث تحاول دائماً الخروج مع ابناءها ويرصدهم عدسات مصوري الباباراتزى.
جينيفر جارنر وخلال تقرير نشره موقع الديلي ميل أكد علي أن النجمة الشهيرة ارتدت الكمامة أخيراً، حيث اعتادت علي الظهور بدونها مع المحافظة علي مسافة بينها وبين الجميع، إلا أنها خلال الصور الأخيرة فضلت ارتداء الكمامة.
على جانب آخر رفضت جينيفر جارنر مؤخراً محاولات زوجها السابق بن افليك في رؤية ابناءه من جارنر لصديقته الحالية انا دي ارماس حيث أكدت العديد من التقاريررفضها التام لمحاولات بشأن تعريف ابناءه بصديقته الحالية وتطورات حياته حالياً، وهو الأمر الذى لم يستسلم له حيث يحاول في إقناعها بشتي الطرق.
جدير بالذكر إن صديقة النجم بن افليك تعد واحدة من أبرز نجمات هوليود الشباب حالياً، حيث ذاع صيتها مؤخراً مع مشاركتها في فيلم جيمس بوند 25 المنتظر، بالإضافة إلي نجاحها في بطولة فيلم "knives out مع النجم دانيال كريج، والذى حقق نجاحاً كبيراً في دورالعرض بإيرادات تجاوزت حاجز 310 مليون دولار حول العالم.
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