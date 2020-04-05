شكرا لقرائتكم خبر عن أهم مضادات كورونا..محمد على رزق يتقمص شخصية طبيب الشلولو للوقاية من الفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقمص الفنان الشاب محمد على رزق، شخصية الدكتور مجدى نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائى بالمعهد القومى للتغذية، الذى صرح خلال أحد البرامج التلفزيونية، بأن تناول أكلة الشلولو الصعيدى، يساعد فى مقاومة فيروس كورونا "كوفيد 19"، وهو التصريح الذى أثار السخرية عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة.

وظهر على، داخل سيارته مقلدا تصريحات ولغة جسد الطبيب، قائلا: "من أكفأ مدعمات المناعة ومن أكفأ مضادات كورونا.. الشلولو.. هو عبارة عن ملوخية ناشفة تجهز بالمياه الباردة مع ثوم عالى مع ليمون عالى مع شعرة شطة صغيرة"، ونشر الفيديو عبر حسابيه على تطبيق "تيك توك" وانستجرام.

ويشارك الفنان محمد على رزق، فى مسلسل "ليالينا" المقررعرضه خلال موسم دراما رمضان 2020، وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى ويعتمد على 4 شخصيات رئيسية وهم صابرين، غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوى، بالإضافة إلى مشاركة مجموعة من الشباب مثل نهى عابدين، ميدو عادل، محمد الشقنقيرى، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، نورهان، منة عرفة، هشام الشاذلى.





وشارك رزق، مؤخرا فى مسلسل "شبر مية"، إنتاج سينرجى وسيليمديا، ويشارك فى بطولته أحمد السعدني، نجلاء بدر، مراد مكرم، ندا موسى، نهى عابدين، ثراء جبيل، حنان سليمان، رجاء الجداوي، إنعام سالوسة، تأليف شريف بدر الدين، إخراج طارق رفعت.

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الجدير بالذكر، أن الشلولو هى أكلة فرعونية قديمة ويتم تناول هذه الأكلة فى المناطق الصحراوية والتى يعز فيها زراعة الخضراوات ويزرع فيها المحاصيل الموسمية فقط، وهى ما زالت من الأكلات المشهورة والمحببة لدى أهالينا فى صعيد مصر، حيت إنها تعد فى ما يقرب من 10 دقائق.





تتكون أكلة الشلولو من الملوخية المجففة "الناشفة"، الثوم، بصل مفروم، طماطم مقطعة صغيرًا، ملح، كمون، ليمون، شطة، وماء أو شوربة "دجاج أو لحمة، ويتم وضع الماء البارد أو الشوربة فى وعاء ثم نضيف عليه الملوخية المجففة تدريجيًا وتقلب جيدًا حتى تذوب داخل الماء، ثم نضع مفروم البصل وقطع الطماطم ونصف مفروم الثوم، ثم التوابل "ملح وفلفل أسود وكمون" نقلب جيدًا حتى تتجانس كل المكونات مع بعضها.





وبعد ذلك نضع هذا الخليط على النار الهادئة، ونستمر فى التقليب، حتى تبدأ فى الغليان نرفعها من على النار، ثم تحمير باقى الثوم بالكسبرة الناشفة "الطشة" ونضعها على الشلولو، وفى النهاية نضع عصير الليمون وبالهنا والشفا.