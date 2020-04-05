شكرا لقرائتكم خبر عن نجمات لبنان يحتفلن بأحد الشعانين .. شوف قالوا ايه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

احتفلت نجمات لبنان بأحد السعف "أحد الشعانين" اليوم الأحد ، وفقا للكنيسة اللبنانية، والغربية، وكتبت إليسا عبر حسابها على تويتر، قائلة:" شعنينة مباركة عالجميع يا رب ولو إنو هالسنة ما عشنا العيد متل ما لازم. ربنا بيسمع صلاتنا وين ما نكون، وانشالله السنة الجايي منرجع منجتمع متل ما تعودنا مع كل اللي منحبن".

وقالت الفنانة مايا دياب، "شعنينة مباركة لكل الناس يلي عم يعيدوا أحد الشعانين اليوم، للأسف غريب رح يكون هالمرة بس هيدا كلو لسلامتنا. الصلاة من بيوتنا وقلوبنا كمان بتوصل وبصدق كتير كبير..خلينا نقطع هالمرحلة بصلاتنا، وشعنينة مباركة لكل طفل كمان ما قدر يروح عالكنيسة".

وكتبت سيرين عبد النور، قائلة:" الشعنينة، عيد ديني مسيحي يأتي في الأحد السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد الفصح أو القيامة، وهو يوم ذكرى دخول يسوع إلى مدينة القدس، ويسمى هذا اليوم أيضاً بأحد السعف أو الزيتونة لأن أهالي القدس استقبلته بالسعف والزيتون المزين".

وقالت يارا، " هوشعنا في الأعالي... مباركٌ الآتي باسم الرّب يارب بنهار هالأحد المجيد منقدّم هالشمعه وصلاتنا على نيّة كل شخص منّا وعلى نيّة أوطاننا وطننا لبنان ونخلص من الأزمة على خير ان شاءالله شعنينة مباركة".

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إليسا



ماجى بو غصن



مايا دياب



يارا