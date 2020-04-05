شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الشريف يدعو الله لزوال أزمة كورونا: أحمى بلدنا من شره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

توجه النجم يوسف الشريف بالدعاء إلى الله لرفع البلاء ووباء فيروس كورونا عن مصر والعالم بعد انتشاره بشكل كبير وسيطرته على دول كثيرة حول العالم، وكتب الشريف عبر حسابه بموقع "تويتر" :"اللهم إن هذا الوباء قد غدا من حولنا وأمره بين يديك فحل بيننا وبينه بلطفك وسترك وعفوك ورحمتك وأحمي بلادنا من شره ".



يوسف الشريف

ومن ناحية أخرى انتهى المخرج ياسر سامى من تصوير عدد كبير من مشاهد مسلسل "النهاية" الذى يخوض به الفنان يوسف الشريف الماراثون الرمضانى المقبل ومن تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراجه، ويشارك فى بطولته كل من الفنان محمد لطفى وناهد السباعى وسهر الصايغ وآخرون.

ويقدم يوسف الشريف بشكل جديد ومختلف ويتمنى ان ينال العمل اعجاب الجمهور نظرا للقصة التى تتناولها ـحداث العمل، وتم تصوير العمل بين مصر والأردن،بالاستعانة بعدد كبير من مواقع التصوير هناك، والتي تتوافق مع أحداث المسلسل بالاضافة إلى ديكورات مختلفة فى القاهرة مابين مدينة الانتاج الاعلامى وغيرها .

ويعود النجم يوسف الشريف بمسلسل "النهاية - The End" إلى الدراما للمنافسة به في موسم رمضان المقبل، بعد غياب عامين منذ تقديمه مسلسل "كفر دلهاب"، الذى شارك فى بطولته روجينا، ومحمد رياض، وسهر الصايغ، رامز أمير، وسامى مغاورى، ورانيا الخطيب، وهادى الجيار، ومحمد أبو الوفا، وصفاء الطوخى، منى ممدوح، إسماعيل شرف، مى القاضى، ومن إنتاج تامر مرسى، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد نادر جلال.

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مسلسل "النهاية – The end"، تدور أحداثه حول كره يوسف الشريف بطل المسلسل للتكنولوجيا والتطور السريع الذى يتم بسرعة البرق، خاصة أنه مهندس تكنولوجى ويحاول بشتى الطرق وقف هذا التطور، ولهذا السبب تتحول حياة يوسف الشريف لمسار آخر، ويواجه الكثير من الضغوطات والمواقف الصعبة ويتم خطفه فى أحداث المسلسل.

ويعد مسلسل "النهاية" ثانى تجارب ياسر سامى فى الدراما التليفزيونية بعد "نسر الصعيد" مع النجم محمد رمضان فى شهر رمضان قبل الماضى .