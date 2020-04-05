شكرا لقرائتكم خبر عن شاروخان يتدخل بمبادرة لدعم الهند فى جهود مكافحة تفشى فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم الهندي شاروخان سلسلة مبادرات لمساعدة السلطات الهندية في السيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد، وتوفير المستلزمات الطبية للمستشفيات والطعام والمأوى للمحتاجين، وتضمنت 6 نقاط على رأسها المساهمة في صناديق متعددة ذات توجهات مختلفة لتحجيم الفيروس الوبائي.



شاروخان

وتعهد خان بتوفير 50000 من معدات الوقاية الشخصية للعاملين في مجال الصحة، وتقديم وجبات يومية لأكثر من 5500 عائلة في مدينة مومباي، إضافة إلى مطبخ يقدم 2000 وجبة يوميا لخدمة المنازل والمستشفيات.





وأعلن الممثل العالمي التكفل بتوفير مأوى خاص مجهز للمشردين، فضلا عن التواصل مع مدارس الفقراء لإرسال تبرعات مادية والسلع الضرورية، وأخيرا المساهمة في مبادرة صندوق رئيس الوزراء الهندي.

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وقال خان عبر حسابه بموقع "تويتر" :"نظرا لضخامة المهمة.. ناقشت أنا وفريقي طرق المساهمة بطريقتنا المتواضعة، وتوصلنا إلى سلسلة من المبادرات التي نأمل في أن تحدث فرقا طفيفا في معركة التصدي لفيروس كورونا".

وقال "هذه الأزمة لن تمر بسرعة، وسوف تستغرق وقتها وأثرها علينا جميعا، ستوضح لنا أنه لا يوجد خيار بين البحث عن أنفسنا والبحث عن بعضنا بعضا، لا يوجد شيء أكثر وضوحا في انتشار هذا الوباء مثل حقيقة أن كل منا مرتبط بالآخر دون أي تمييز".

وختم تصريحاته قائلا "كأمة وشعب من واجبنا أن نقدم كل ما لدينا، وبشكل شخصي سأبذل قصارى جهدي، وأنا أعلم أن كل واحد منكم سيفعل ذلك أيضا، معا فقط سنكون قادرين على القتال خلال هذه الأيام الصعبة".

وكان علق شاروخان على تداعيات تصدي الهند لفيروس كورونا، عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "الأمان أولوياتنا".

وأضاف بتغريدته فيما يخص تأجيل الدوري الهندي للكريكيت "بالتنسيق بين المسؤولين والحكومة سيتم مراقبة الوضع عن قرب وبالتالي سيتحدد مصير الدوري، أنا أيضا متحمس لمشاهدة لعبتنا المفضلة، ولكن الوضع الصحي هو الأهم في الوقت الحالي".