شكرا لقرائتكم خبر عن خطة محمد سامى للانتهاء من "البرنس" خلال اسبوع.. فتح موقعين تصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور المخرج محمد سامى المشاهد الأخيرة من مسلسله الجديد "البرنس" للنجم محمد رمضان والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث يواصل سامى التصوير يومياً وبشكل مكثف للانتهاء من آخر مشاهد العمل خلال أيام قليلة ليكون أول الأعمال التى يتم الانتهاء منها قبل الشهر الكريم.



محمد سامى ومحمد رمضان ونور

ووضع المخرج محمد سامى خطة لتصوير باقى المشاهد خلال أسبوع واحد، من خلال فتح موقعين تصوير فى نفس الوقت ويكونوا فى مكان واحد، حيث يقوم بتصوير عدد من المشاهد ببعض الممثلين وفى نفس الوقت يكون هناك ممثلين آخرين فى مكان آخر جاهزين للتصوير بمجرد انتهاء سامى من المشاهد الأخرى ليذهب ويقوم بتصويرها ، على أن يتم الانتهاء من آخر المشاهد يوم السبت المقبل.



محمد سامى ومحمد رمضان

وبدأ محمد رمضان والقائمون على المسلسل العمليات الدعائية بطرح بوسترين للعمل يتصدرهما محمد رمضان، اضافة إلى طرح أغنيتين دعائتين الأولى بعنوان "شارع أيامى" غناء حسن شاكوش كلمات شفيق كارم، وألحان تامر حجاج، وتوزيع موسيقى إسلام شبيسى، والثانية "برنس من يومك" غناء رضا البحراوى وكلمات محمد عنتر، وألحان تامر كروان، توزيع طه الحكيم.

مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.

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ويسجل "البرنس" التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سوياً مسلسل "الأسطورة" عام 2016 وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017 إضافة إلى تقديمه معه كليب "رايحين نسهر" الذى طرح مطلع شهر يناير الماضى.



بوستر البرنس