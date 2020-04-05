شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار فنى قصير لكنها مازالت فى القلوب .. فى ذكرى ميلاد إيمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة القديرة إيمان، حيث أنها من مواليد 5 إبريل 1938 اسمها الحقيقي هو ليلى هلال ياسين من مواليد محافظة الإسماعيلية، واختار الفنان فريد الأطرش اسمها "إيمان"، أثناء تصويرهما لفيلمها الأول "عهد الهوى" في 1955، وقد قامت بدور أخت فريد الأطرش في هذا الفيلم.

وشاركت إيمان في مجموعة من الأفلام وعام 1962 أعتزلت المجال الفني وتفرغت للأسرتها، وتزوجت لفترة من فؤاد الأطرش شقيق الفنان فريد الأطرش ثم انفصلت عنه لتتزوج من مهندس ألماني أشهر إسلامه من أجلها.

وعلى الرغم من مشوارها الفني القصير الذي لم يتعد 15 فيلما، إلا أنها دخلت قلوب جميع المصريين بتمثيلها و جمالها الخلاب و رقتها وأداءها، حيث جسدت البنت الطيبة في أغلب أفلامها الرومانسية.

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وعملت إيمان مع أشهر مطربي مصر ومن أشهرها فيلم "أيام وليالى" مع عبد الحليم حافظ، "قصة حبي" و"عهد الهوى"مع فريد الأطرش، "علمونى الحب"مع سعد عبد الوهاب، إلى جانب أفلام تجار الموت، صوت من الماضى، لحن السعادة، حب فى حب، حياة وأمل، قلب فى الظلام، تحت سماء المدينة، ومخلب القط.

"عشانك يا قمر، أنا لك على طول خليك ليا"، أغنيات تغنى بها العندليب الأسمر، عبدالحليم حافظ، للفنانة إيمان، التي عرفها الجمهور بحبيبة عبدالحليم، وحققا نجاحات كبيرة .