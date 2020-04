شكرا لقرائتكم خبر عن مارجوت روبي تلتزم بتعليمات الوقاية من فيروس كورونا أثناء التسوق فة لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسات المصورين، النجمة العالمية مارجوت روبي، أثناء تسوقها في إحدي محلات السوبر ماركت في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، لشراء مستلزمات العزل الصحي المنزلي الذي يعيشه العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وظهرت النجمة العالمية اثناء تسوقها وهي ملتزمة بتعليمات الوقاية من الفيروس وكانت ترتدي "قناع" مصنوع من القماش صممته بنفسها لعدم اصابتها، في حين تجاهل زوجها توم أكيرلي، تعليمات الوقاية وظهر بصحبتها في المتجر بدون قناع او قفازات طبية.

Advertisements

وارتدت النجمة المرشحة لجائزة الأوسكار، ملابس مخططة على شكل قميص باللون الأبيض مع زوج من أحذية رياضية بيضاء، في حين ظهر زوجها ببنطلون باللون الزيتي وتيشيرت باللون الأزرق وهما يحملان بعض مستلزمات الطعام.

روبي وأكيرلي متزوجان منذ عام 2016، وعملا سوياً في عدد من أفلامها، فهو يعمل كمنتج فني، وشاركا في فيلم I, Tonya، وفيلم Terminal، بالإضافة إلى فيلم Barbie القادم.

وشاركت روبي مؤخرا في بطولة فيلم "Birds of Prey" ، الذي دارت احداثه بعد انفصال هارلى كويننعن الـ Joker، حيث تنضم إلى الأبطال الخارقين Black Canary و Huntress وRenee Montoyaلإنقاذ فتاة صغيرة من شر الـ"Joker".، العمل طرح تحت اسمBirds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn ، ووصلت تكلفة ميزانيته إلى 84 مليونا و500 ألف دولار أمريكى، حيث طرح في 4236 صالة عرض فى مختلف أنحاء العالم.