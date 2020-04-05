شكرا لقرائتكم خبر عن محمد علاء جمايكا يدخل فى أزمة كبيرة مع شقيقه محمد رمضان فى "البرنس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوشك الفنان محمد علاء "جمايكا" على الانتهاء من تصويردوره فى مسلسل "البرنس" بطولة النجم محمد رمضان، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من انتاج شركة سينرجى، حيث يتبقى لجمايكا ما يقرب من 3 أيام فقط وينتهى رحلته مع البرنس، الذى يكتبه ويخرجه محمد سامى، ويجسد محمد علاء شخصية تدعى "ياسر البرنس" وهو أحد أشقاء "رضوان البرنس" – محمد رمضان، ضمن أحداث المسلسل، حيث يدخل الشقيقان، بالإضافة إلى باقى أشقاؤه في أزمات ومشاكل على الميراث الذى تركه "البرنس" والدهم – عبد العزيز مخيون، وتتوالى الأحداث.

وفى سياق آخر، يصور جمايكا أحداث دوره في مسلسل "جمع سالم" مع الفنانة زينة، المقررعرضه في رمضان أيضاً، من إخراج إيمان حداد، ويشارك في بطولته كل من دلال عبد العزيز، محمد شاهين، سلوى خطاب، ريم البارودي، ملك قورة، ميدو عادل، سامح الصريطي، بسنت شوقي، أحمد سلطان، وتدور الأحداث في سياق درامي اجتماعي حول فكرة "التبني" والعلاقات الأسرية، تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان الحداد.

وكانت أخر أعمال محمد علاء مسلسل "زى الشمس" الذى عرض العام الماضى محققا نجاحا كبيراً، بطولة النجمة دينا الشربينى، وريهام عبد الغفور، وأحمد السعدنى، وععد أخر من الفنانين، تاليف مريم ناعوم، وإخراج كاملة أبو ذكرى وسامح عبد العزيز.