فن ومشاهير

شاهد.. مصطفى شعبان فى صور مبهجة بملابس كاجوال Outdoors

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مصطفى شعبان فى صور مبهجة بملابس كاجوال Outdoors والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع النجم مصطفى شعبان لجلسة تصوير جديد، وظهرت أناقة مصطفى شعبان من خلال الصور وابتسامته واللون الأبيض فكانت اطلالته مميزة جعلت الصور توضح البهجة على ملامحه،كذلك ملابسه الكاجوال التى بدت ملائمة للصور والحدث.

91996350_10221438646457599_5742084267857412096_o (1)

ومن ناحية أخرى خرج مصطفى شعبان بشكل رسمي من المنافسة الرمضانية هذا العام بعد تأجيل مسلسله "حتى لا يطير الدخان" المأخوذة عن رائعة الروائي الكبير إحسان عبد القدوس، ويكتب له السيناريو والحوار مدحت العدل ويخرجه ماندو العدل، رغم البدء في عملية التعاقدات مع الفنانين المشاركين وانضمام كلاً من ريهام عبد الغفور وحسين فهمي وسمر مرسى.

91887286_10221438647737631_5410606208144900096_o

ويغيب مصطفى شعبان عن الدراما رمضان المقبل للمرة الأولى منذ 8 سنوات، حيث يعد شعبان أبرز النجوم الذين يتواجدون فى الدراما الرمضانية بشكل سنوى، وقدم في السنوات الماضية مسلسلات "أبو جبل" عام 2019، و"أيوب" عام 2018 مع المخرج أحمد صالح، و"اللهم إنى صائم" عام 2017 إخراج أكرم فريد.

إضافة إلى مسلسلات "أبو البنات" عام 2016 إخراج رؤوف عبد العزيز، و"مولانا العاشق" عام 2015 إخراج عثمان أبو لبن، و"دكتور أمراض نساء" عام 2014 إخراج محمد النقلى، و"مزاج الخير" عام 2013، و"الزوجة الرابعة" عام 2012 إخراج مجدى الهوارى.

Advertisements
91803218_10221438645497575_4337661233722294272_o
مصطفى شعبان

 

92010570_10221438645257569_5838428055118282752_o

 

92018223_10221438649137666_6319307784877768704_o

 

92226065_10221438648537651_1892305330113609728_o

 

92719795_10221438644257544_4437399385176801280_o
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. مصطفى شعبان فى صور مبهجة بملابس كاجوال Outdoors لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا