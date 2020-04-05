شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مصطفى شعبان فى صور مبهجة بملابس كاجوال Outdoors والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع النجم مصطفى شعبان لجلسة تصوير جديد، وظهرت أناقة مصطفى شعبان من خلال الصور وابتسامته واللون الأبيض فكانت اطلالته مميزة جعلت الصور توضح البهجة على ملامحه،كذلك ملابسه الكاجوال التى بدت ملائمة للصور والحدث.

ومن ناحية أخرى خرج مصطفى شعبان بشكل رسمي من المنافسة الرمضانية هذا العام بعد تأجيل مسلسله "حتى لا يطير الدخان" المأخوذة عن رائعة الروائي الكبير إحسان عبد القدوس، ويكتب له السيناريو والحوار مدحت العدل ويخرجه ماندو العدل، رغم البدء في عملية التعاقدات مع الفنانين المشاركين وانضمام كلاً من ريهام عبد الغفور وحسين فهمي وسمر مرسى.

ويغيب مصطفى شعبان عن الدراما رمضان المقبل للمرة الأولى منذ 8 سنوات، حيث يعد شعبان أبرز النجوم الذين يتواجدون فى الدراما الرمضانية بشكل سنوى، وقدم في السنوات الماضية مسلسلات "أبو جبل" عام 2019، و"أيوب" عام 2018 مع المخرج أحمد صالح، و"اللهم إنى صائم" عام 2017 إخراج أكرم فريد.

إضافة إلى مسلسلات "أبو البنات" عام 2016 إخراج رؤوف عبد العزيز، و"مولانا العاشق" عام 2015 إخراج عثمان أبو لبن، و"دكتور أمراض نساء" عام 2014 إخراج محمد النقلى، و"مزاج الخير" عام 2013، و"الزوجة الرابعة" عام 2012 إخراج مجدى الهوارى.

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