شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف يستعد لفيلم جديد وجلسات التحضير أون لاين مع طارق العريان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدء النجم عمرو يوسف في تحضير فيلم جديد من إخراج طارق العريان وتأليف تامر إبراهيم، وعقد الثلاثى اجتماع أونلاين التزاماً بقوانين الدولة ومنع التجمعات لعدم انتشار فيروس كورونا، للوقوف على تفاصيل كتابة الفيلم، وموعد انطلاق التصوير واختيار فريق العمل المشاركين في بطولة الفيلم بجانب عمرو يوسف.

وكانت أخر أعمال عمرو يوسف فيلم "ولاد رزق 2" مع أحمد عز، وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز لمديرها أحمد بدوى، وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.

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الجزء الأول من الفيلم عرض عام 2015، وتدور قصة الجزء الثانى بعد مرور 3 سنوات منذ أحداث انتهاء الجزء الأول، يحاول الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذى قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدثًا واحدًا يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم فى عوالم جديدة عليهم، ويضعهم فى مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.