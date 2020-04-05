شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أحدث صور لـ فيلم Black Widow بعد تأجيل طرحه بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم تسريب صورتين جديدتين من فيلم مارفل الجديد، Black Widow، الذى كانت أعلنت الشركة تأجيل طرحه لـ يوم 6 نوفمبر المقبل، بدلا من طرحه يوم 1 مايو المقبل، وذلك خوفا من استمرار غلق دور العرض ول العالم، بسبب تفشى فيروس كورونا حول العالم، وفقا للتقرير الىذى نشر على موقع " hollywoodreporter".



Black Widow

العمل الجديد من بطولة النجمة العالمية سكارليت جوهانسون، ويشاركها في البطولة الممثل العالمي، فلورنس بوج، روبرت داوني جونيور، راشيل وايز، ديفيد هاربور، وليام هيرت، راي وينستون، يا تي فاجنبل، ميشيل لي، أوليفر ريتشرز، أحمد بكير، يولاندا لينز، اليشم ما، نانا بلونديل، شينا ويست.



Black Widow

وتبدأ أحداث الفيلم عند الولادة، حيث تعطى ناتاشا رومانوفا، إلى مؤسسة الكي جي بي، التي تؤهلها نفسيا وجسديا لتكون واحدة من الأبطال الخارقين، ومن ثم تحاول الحكومة قتلها.

ويعد هذا الفيلم أولى أفلام سكارليت جوهانسون التي تقوم فيها بلعب دور البطولة حول شخصيتها في أحداث سلسلة المنتقمون، وهى الوحيدة من أبطال العمل التي لم تقم بذلك بعد انتهاء السلسلة، حيث انتهجت شركة مارفل سياسة قامت فيها بإسناد كافة الأبطال لأعمال مختلفة منفردين باستثناء سكارليت التي اكتفت الشركة بظهورها ضمن أحداث الأفلام السابقة دون أن يكون لها فيلم منفرد حول شخصيتها، وهو ما يجعل الفيلم منتظراً من قبل كثيرين من جمهورها خاصة بعد وفاتها ضمن أحداث الجزء الأخير من avengers.

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وربما يكون دور الممثلة الأمريكية بري لارسون في عالم Marvel، قد أصبح أكبر، حيث أوضحت الشركة أنها تريد من لارسون، أن تقوم ببطولة الجزء الخامس من Avengers، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " cheatsheet"، لم تكشف Marvel عن أي معلومات تتعلق بـ Avengers 5، بالرغم من أن إعلان الشركة أن Avengers : Endgame، كان الأخير للسلسلة.

يمكن أن تتغيير الكثير من الأحداث قبل أن تبدأ شركة مارفل، بـ تطوير سيناريو وقصة العمل، ألا أنه من المؤكد حسب التقرير الذى نشر على موقع " cheatsheet "، أن لارسون هى من ستقوم بـ قيادة فريق الـ Avengers الجديد.

خاصة بعد أن انتهى دور كل من، الرجل الحديدي (روبرت داوني جونيور)، كابتن أمريكا (كريس إيفانز)، والأرملة السوداء (سكارليت جوناسون)، يبدو أن كابتن مارفل هو الخيار الأقرب لقيادة المجموعة الجديدة.

وأشار المصدر أيضًا إلى أن الاستوديو يخطط لدفع أجر لارسون مثل نظرائها الذكور، وهي خطوة في الاتجاه الصحيح، فى حالة قيامها ببطولة العمل.