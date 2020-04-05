شكرا لقرائتكم خبر عن رامى فى وصلة هزار مع زوجته: احظرينى لو طلبت بيتزا .. وناريمان:الواحدة بـ200 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل النجم رامى جمال، فى وصلة هزار مع زوجته المطربة ناريمان، بسبب العزل المنزلى والحجر الصحى الإلزامى، للوقاية من تفشى وباء فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

البداية عندما غرد رامى، ساخرا من أغنيته "أوعدينى" ومشيرا إلى زوجته، قائلا: "عقمينى.. لو حاولت فى مرة أنزل احبسينى.. اعزلينى م الكورونا وأى ڤيروس خوفينى، احظرينى لو طلبت حبيبتى بيتزا تأكلينى، عقلينى لو صحابى حاولو يجو امنعينى.. يهده الڤيروس".

لترد ناريمان: "لأ تعالى أنت وأصحابك أعملكوا بيتزا، الواحدة بـ 200 بس انت عارف الدنيا واقفة وحظر بأه مفيش دليفرى"، ليستكمل رامى الأغنية، قائلا: "قلبينى"، لترد ناريمان مرة أخرى: "هذه فرصتى".



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يذكر أن ناريمان شاركت رامى أغنية "مش ملاحظ حاجة"، فى ألبومه الأخير "أنا لوحدى"، من كلمات أحمد المالكى، ألحان رامى جمال، توزيع موسيقى وسام عبد المنعم، وتم طرحها ضمن ألبوم رامى الجديد.

وقرر رامى جمال، مؤخرا، التبرع لمستشفيات العزل الموجودة بمحافظتى الدقهلية والقاهرة فى مواجهة فيروس كورونا، وذلك خلال منشور له على انستجرام كتب خلاله: قررت التبرع لمستشفيات العزل فى محافظتى الدقهلية والقاهرة بالمواد الطبية والغذائية، ووعد بهدايا لأبطالنا الدكاترة وأبطال التمريض، وبطلب من كل اصدقائى الفنانين ورجال الأعمال التصرف بالمثل فى أى مستشفى يختارونها.

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وحقق النجم رامى جمال، نجاحا كبيرا منذ طرح ألبومه "أنا لوحدى"، حيث تصدر تريند يوتيوب بكل أغانيه، واحتلت أغنية "سقف" المركز الأول منذ طرحها من حوالى 6 أيام، وبعدها أغنية "بيهم كلهم" ثم باقى الأغانى منها "استغنيت" و"فكرة المتساب".

رامى جمال تعاون فى ألبومه الجديد "أنا لوحدى" مع عدد من الشعراء منهم تامر حسين، ومحمد عاطف، وجمال الخولى، وأحمد المالكى، وشادى نور، وأحمد عرفان، ورقية عبد العزيز، ومصطفى حسن، ومحمد أبو نعمة، أما المحلنين فهم، بلال سرور، ومحمد أنيس، وياسر نور، ومدين، بينما التوزيع الموسيقى فكان لكل من توما، ونادر حمدي، وشريف مكاوى، وأحمد إبراهيم، وأحمد المغربى، ووسام عبد المنعم، وكريم عبد الوهاب، وشارك رامى جمال فى الألبوم كملحن حيث قدم ما يقرب من 9 أغنيات.