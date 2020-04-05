صور| هكذا احتفلت نانسي عجرم بأحد السعف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: احتفلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بأحد السعف "الشعانين"، الموافق اليوم 5 إبريل. ونشرت نانسي صورًا تجمعها بزوجها فادي الهاشم، وبناتها "ميلا وإيلا وليا"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" داخل حديقة منزلها. وعلقت نانسي على الصور :"شعنينة مباركة". وشاركت نانسي مؤخرًا في برنامج برنامج "The voice kids ، في الموسم الثالث، مع الفنان اللبناني عاصي الحلاني، والفنان محمد حماقي.

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