"شعنينة مباركة ربنا بيسمع صلاتنا".. هكذا احتفلت نجمات لبنان بأحد السعف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرصت عدد من نجمات لبنان على الاحتفال بأحد السعف "الشعانين"، وهو أحد الاحتفالات المسيحية، الذي يُحتفل به قبل عيد الفصح بأسبوع، وذلك عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز النجمات:

سيرين عبدالنور

كتبت الفنانة سيرين عبدالنور، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر":" الشعنينة، عيد ديني مسيحي يأتي في الأحد السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد الفصح أو القيامة، وهو يوم ذكرى دخول يسوع إلى مدينة القدس، ويسمى هذا اليوم أيضاً بأحد السعف أو الزيتونة لأن أهالي القدس استقبلته بالسعف والزيتون المزين"

مايا دياب

وكتبت مايا دياب، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" :" شعنينة مباركة لكل الناس يلي عم يعيدوا أحد الشعانين اليوم، للأسف غريب رح يكون هالمرة بس هيدا كلو لسلامتنا. الصلاة من بيوتنا وقلوبنا كمان بتوصل وبصدق كتير كبير..خلينا نقطع هالمرحلة بصلاتنا، وشعنينة مباركة لكل طفل كمان ما قدر يروح عالكنيسة

Advertisements

إليسا

فيما كتبت المطربة إليسا تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" :" شعنينة مباركة عالجميع يا رب ولو إنو هالسنة ما عشنا العيد متل ما لازم، ربنا بيسمع صلاتنا وين ما نكون، وانشالله السنة الجايي منرجع منجتمع متل ما تعودنا مع كل اللي منحبن"

يارا

كتبت المطربة يارا، عبر حسابها بموقع "تويتر":" هوشعنا في الأعالي... مباركٌ الآتي باسم الرّب، يا رب بنهار هالأحد المجيد منقدّم هالشمعة وصلاتنا على نيّة كل شخص منّا وعلى نيّة أوطاننا وطننا لبنان ونخلص من هالأزمة على خير ان شاءالله، شعنينة مباركة".

ماجي بو غصن

فيما كتبت الفنانة ماجي بو غصن، عبر حسابها بموقع "تويتر:" شعنينة مباركة جميعاً.. يا رب تعيدوا علينا السنة الجايي بحال أفضل".

ميريام فارس

ونشرت ميريام صورًا ومقطع فيديو، على خاصية الاستوري، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلاله وهي تستعد لتزين منزلها بالسعف.

وكتبت على إحدى الصور: "تحضيرات لعيد الشعنينة"، "أكيد ما حدا بيعمل الشمعة إلا ماما".