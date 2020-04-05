محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:
أكد المهندس حسام عادل أن الحالة الصحية لشقيقه الملحن خالد، غير مستقرة، موضحًا أنه ما زال في غرفة العناية المركزة بمستشفى شبرا العام، ويعاني من عدم القدرة على التنفس والحركة.
وقال حسام في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "حالة شقيقي ما زالت حتى اليوم غير مستقرة، ونحن حاليا ننتظر ما يقرره دكتور الجراحة والأوعية الدموية لنعرف سبب حدوث التسمم الدموي، والهبوط الدائم بالضغط".
وأضاف: "ويتم علاج خالد حاليا من وجود المياه على الرئة والقلب مع متابعة مستوى الضغط ونسبة التسمم الدموي بالجسم، وعلاج الالتهاب الخلوي، والشفاء من عند الله"
واختتم حسام بتوجيه الشكر لنقابة المهن الموسيقية لمتابعتها الحالة، والفنان تامر حسني الذي ينتظر حاليا استقرار حالة خالد لنقله إلى مستشفى آخر، موضحا أنه بالفعل تحدث معهم للتكفل بتكاليف العلاج.
كانت هذه تفاصيل خبر تامر حسني تدخل.. شقيق الملحن خالد عادل يكشف تطورات حالته الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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