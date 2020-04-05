فراس سعيد ورانيا محمود ياسين يدافعان عن استمرار تصوير مسلسلات رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

دافع الفنان فراس سعيد والفنانة رانيا محمود ياسين عن استمرار تصوير المسلسلات المقرر عرضها في السباق الرمضاني، وذلك ضد المهاجمين للأمر.

وكتب فراس عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام": "آسف اني بكلمكم عن حاجة بسيطة بس الموضوع محيرني ومش فاهمه، الصورة دي بقالها يومين بتلف الإنترنت ناس كتير كاتبة أن في زمن اتقفل فيه الجوامع، الناس دي لسه بتصور، وطبعا ناس بتدعي علينا أننا نمرض، وناس شايفة أن ده استهتار وجري ورا الفلوس غير كلام جارح كتير مالوش لازمة".

وأوضح "أولا لا أعلم صورة الزميل محمد رمضان دي من امتى، بس الصورة التانية المتشيرة من تصوير مسلسل (ضد مجهول) أنا فالبيت داخل ع ٣ أسابيع".

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وتابع فراس "ثانيا أنا مع كل الناس اللي شايفة التجمع في الوقت ده غلط، واننا لازم نلتزم بالاجراءات الوقائية بس فيه مسؤولية على الناس دي اكيد مش هينزلوا من بيوتهم إلا عشان المسؤولية دي، ثالثا هو إيه لازمة الكلام ده والدعاء على الناس".

وكتبت رانيا عبر "فيسبوك": "في هجوم على الفنانين انهم بيقولوا خليكم في البيت وهما بينزلوا يكملوا مسلسلات رمضان، أولا ده اسمه التزام والفنان مفيش في ايده حاجة غير إنه يلتزم طالما الجهة المنتجة طالبة منه إنه يكمل في اعمال تعدت اكثر من نصفها ولازم تخلص".

وأضافت:" أنا لو عندي عمل بيتصور قبل الكورونا والإنتاج عايز يكمله علشان خراب بيت، والتعاقدات بتاعة المسلسل اللي هو البيع خارجي والعاملين اللي داخل عليهم رمضان محتاجين برضه فلوسهم، فلازم اضطر اكمل وأنا خايفة ورزقي على الله ده مش ذنب الممثل خالص، إللي هو الوحيد ميقدرش يلبس كمامة وهو بيمثل، ولا جوانتي ولا ينفع ما يلمسش سطح حواليه وهو بيمثل المشهد، كله ممكن يعمل ده إلا هو لذلك بيضطر ينزل يلتزم لكن لو اتقالوا العمل هيخلص بعد رمضان أكيد هيبقى أحسن بالنسباله ، لأن يا روح ما بعدك روح".

وأضافت "أنا مثلا يعني اتعرض عليا مسلسل بعد أزمه كورونا اعتذرت طبعا بس لو كنت بكمل مسلسل واتقالي انزلي هنزل طبعا مفيش في إيدي حاجة اعملها غير الالتزام أرجوكم ارحموا الفنانين من كل هجوم في أي أزمة في الكون".