سيرين عبدالنور تحتفل مع عائلتها بـ"أحد السعف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت المطربة اللبنانية سيرين عبدالنور، بأحد السعف "الشعانين"، الموافق اليوم 5 إبريل.

ونشرت سيرين صورة تجمعها بعائلتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"اليوم عيد الشعنينة، الكورونا ماراح تغير بجمعتنا وفرحتنا، يحبكن ينعاد عليكن".

أحد السعف، هو أحد الاحتفالات المسيحية المعروفة، ويُحتفل قبل عيد القيامة بأسبوع.

وتشارك سيرين في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "دانتيل" بطولة محمود نصر ووسام فارس وسارة ابي كنعان وسلوم حداد، وتأليف سماء عبد الخالق وإنجي القاسم وإخراج المثنى صبح، إنتاج "ايجلز فيلمز" للمنتج جمال سنان ومن المقرّر عرضة في شهر رمضان