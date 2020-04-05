محمد سامي يخطط للانتهاء من مشاهد "البرنس" السبت المُقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أوشك المخرج محمد سامي على الانتهاء من تصوير المشاهد الأخيرة في مسلسله الجديد "البرنس" بطولة محمد رمضان، والمقرر عرضه في شهر رمضان المُقبل.

ويواصل سامي التصوير بشكل يومي مكثف للانتهاء من آخر مشاهد العمل، خلال أيام قليلة ليكون أول الأعمال التي يتم الانتهاء منها قبل الشهر الكريم.

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ووضع سامي خطة لتصوير باقي المشاهد خلال أسبوع واحد، من خلال فتح موقعين تصوير في نفس الوقت فى مكان واحد، إذ يقوم بتصوير عدد من المشاهد ببعض الممثلين، وفي نفس الوقت يكون هناك ممثلين آخرين في مكان آخر جاهزين للتصوير بمجرد انتهاء سامي من المشاهد الأخرى ليذهب ويقوم بتصويرها، على أن يتم الانتهاء من آخر المشاهد يوم السبت المُقبل.

مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش.

ويسجل "البرنس" التعاون الثاني بين محمد سامي ومحمد رمضان في الدراما التليفزيونية بعدما قدما سوياً مسلسل "الأسطورة" عام 2016، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وأعلى نسب المشاهده، كما تعاون سامي مع رمضان في السينما من خلال فيلم "جواب اعتقال" الذي تم عرضه عام 2017 إضافة إلى تقديمهما كليب "رايحين نسهر" الذي طرح مطلع شهر يناير الماضي.