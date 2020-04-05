"برافو".. راغب علامة يشيد بدور الحكومة اللبنانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
أشاد المطرب اللبناني راغب علامة بدور الحكومة اللبنانية في مكافحة فيروس كورونا المستجد وتوفير مستشفيات الحجر الصحي، وأيضا نقل عدد كبير من اللبنانيين من دول آخرى إلى البلاد.
وكتب علامة تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" :" الحكومة اللبنانية أثبتت أنها تعمل بوطنية ومسؤولية وباحتراف، طريقة نقل اللبنانيين من الخارج وطريقة التعامل والحجر الصحي الحضاري تستحق كل التقدير والإحترام ، براڤو براڤو الحكومة اللبنانية".
وتستعد لبنان أن تحضر 3 طائرات إضافية اليوم من العاصمة الإماراتية أبو ظبي وكذلك من مدينة لاجوس بنيجيريا وأبيدجان بساحل العاج، إلى جانب طائرتين خاصتين أخريين، تقل جميعها عددا من اللبنانيين المغتربين الذين كانوا قد طالبوا السماح لهم بالعودة.
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