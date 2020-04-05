تراند اليوم : ينتحل اسم مطرب شهير ويجري محادثات إباحية مع الفتيات

ألقت الشرطة اللبنانية القبض على شاب استغل اسم مطرب شهير في إجراء محادثات إباحية مع الفتيات.

كان المطرب عامر زيان أقام دعوى قضائية ضد منتحل شخصيته عبر تطبيق "سناب شات"، قبل أن يتم التوصل إليه والقبض عليه، بحسب تقارير إخبارية لبنانية.

وألقي القبض على "ج. د" بتهمة انتحال صفة "زيان" على تطبيق سناب شات، بعد أن قام لسنوات عديدة بالتواصل مع عدد من الفتيات بأسلوب إباحي.

كان عامر زيان كتب عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام" قائلاً: "توضيح مهم مع إنه كلنا مشغولين بالكورونا بس الموضوع دقيق: في شخص صار له ٣ سنين عم يتسلى فاتح "سنابتشات" وهمي باسمي وعم يحكي مع الناس ويقلل أدب.. ما رح يتعلم..".

وتابع: "اليوم عرفت مين بيكون، طلبت منّو أكتر من مرة يسكر الحساب ويوقف يحكي مع الناس ويستخدم صورة باسبوري.. بس بعدو عم ينكر.. من فترة اتصلت بقائد الشرطة القضائية العميد أسامة عبد الملك ومشكور على اهتمامه الكبير بالموضوع والعميد بلال حجار ورئيس مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وكمان مشكورين وتقدمت بشكوى ضد مجهول..".

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وأشار إلى أنه تمكن من معرفة هذا الشخص، وتبلغت الأجهزة الأمنية بذلك، بمعرفة هويته، لافتًا إلى أن الأمر أصبح منظورًا أمام القضاء "وبالقانون رح جيب حقّي.. وكل حادث إلو حديث.. الأزعر والمريض لازم يتعاقب".

ونفى زيان في النهاية امتلاكه، أي حساب على "سناب شات".

يذكر أن زيان هو شقيق الممثلة لارا خوري بدأ حياته المهنية عندما التقى المنتج والمخرج سيمون أسمر.

ووقع عقدا مع مكتب ستديو الفن وروتانا، وقام بإطلاق أولى أغنياته بعنوان "بتعلملي بدقلا" في عام 2009، وأغنية دويتو مع إليان محفوظ بعنوان "ع طريقك"، الأغنية الثالثة عنوان "بنص الليل" في عام 2010 ومن بعدها أطلق ألبومه الأول "دنية عشق" عام 2011 توالت أعماله.

