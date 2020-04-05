تراند اليوم : هجوم ناري من فنان مصري شهير على حياة الفهد:«المصريين أسيادكم»



شن فنان مصري هجومًا ناريًا على الفنانة الكويتية حياة الفهد، بعد تصريحاتها الأخيرة التي أثارت جدلًا كبيرًا، بمطالبتها بطرد الوافدين وعدم علاجهم من فيروس كورونا بل وإلقائهم في الصحراء.

ونشر الفنان المصري محمد التاجي، فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، وأعاد نشره حساب "هيئة المشاهير" على "تويتر"، هاجم "الفهد"، وقال موجهًا كلامه إليها: "انت وصلتي لحاجة وثمانين او سبعين سنة اختمي حياتك كويس وربنا قادر يجبلك الكورونا وانت قاعدة ومحبوسة في بيتك".

وأضاف: "عيب اللي انته فيه ده المصريين اسيادكم فاهمة ازاي وخيرنا عليكم من مئتين سنة ولحد النهاردة من يوم ما قامت الكويت واحنا خير المصريين عليكم كنا نبعتلكم المدرسين والدولة هنا بتحاسب هي بتديلهم اجورهم عشان يعلموكم نسيتي ده يا حياة يا فهد ولا انت اساسا مش متعلمة ما دخلتي مدارس ما درسك مدرسين مصريين؟".

وتابع: "قوليلي من فيكم عنده خبرة؟ حتى لو كانوا الاعمال اللي بيعلوها بسيطة كعمال البناء او حتى الخدم لو دول مشيو انتوا حتعملوا ايه؟ انتوا بتعرفوا تمسحوا تحتيكم؟".

لكن التاجي عاد ونشر بعدها فيديو إعتذار، قال فيه: "انا بناءا على اتصال بيني وبين اشرف زكي نقيبنا هو طلب مني اني اشيل الفيديو اللي نزلته بالنسبة لحياة الفهد"

وأضاف: "انا يمكن الحماسة خدتني شوية فأنا ما كنتش أقصد نهائي كل شعب الكويت وانا اعتذر لأي حد من الاخوة الكوايتة لو كان خد الكلام ده على نفسه".

جملة من الإساءات اطلقها الممثل المصري محمد التاجي لحياة الفهد ولشعب الكويت : يابتوع المتين الف نديكو بالجزمة pic.twitter.com/kvhZlqzR8D — هيئة المشاهير (@almobark_) April 5, 2020

— هيئة المشاهير (@almobark_)



