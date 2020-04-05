إصابة والد زوج الأميرة أوجيني بفيروس كورونا

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 أبريل 2020 04:44 مساءً - إصابة الأمير تشارلز، ولي عهد بريطانيا ، وإصابة أمير موناكو إلبير،أكد أن العائلات المالكة في أوروبا لم تعد آمنة بل مهددة مثل أبناء شعوبها إن لم تتخذ إجراءات احترازية أكثر قوة لحمايتها .
ظهرت حالة جديدة بفيروس كورونا في العائلة المالكة البريطانية ، جورج بروكسبانك (71 عامًا ،والد زوج الأميرة أوجيني ، حفيدة ملكة بريطانيا ، ويمكث الآن في العناية المركزة بسبب إصابته بفيروس كورونا ، وحالته " خطيرة لكنها مستقرة " حسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية .
وكان جاك إبن جورج بروكسبانك قد تزوج من الأميرة أوجيني بمباركة والديه عام 2018 .
زوجته نيكولا تتعافى بمنزلها
وتعاني أيضًا نيكولا " 66 عاماً " زوجة جورج بروكسبانك من أعراض مرض خفيفة ،وتتعافى الآن في منزلها الخاص،ولم تتأثر كثيرًا كزوجها.
وقال أحد الأصدقاء المقربين من عائلة بروكسبانك :"أنها فترة مؤلمة لعائلة جاك و أوجيني، وجورج مازال مريضًا ، لكن العائلة كلها اجتمعت حوله للمساعدة ولدعمه معنويًا ليقاوم المرض ولا يستسلم له"
من هو جورج بروكسبانك ؟
تلقى جورج بروكسبانك تعليمه في إيتون ، وهو محاسب ومدير شركة متقاعد ، يقيم مع زوجته نيكولا في واندسورث بجنوب لندن ، ويملك منزلًا خاصًا فاخرًا في فرنسا .
وشوهد الزوجان جورج ونيكولا بروكسبانك فخوران بنجلهما جاك في حفل زفافه على الأميرة أوجيني ، حفيدة الملكة إليزابيث الثانية الذي عقد في كنيسة سانت جورج في وندسور عام 2018 وحضرته ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية وأعضاء العائلة المالكة البريطانية .
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