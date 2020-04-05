كاتي بيري تكشف جنس مولودها الأول من أورلاندو بلوم بصورة طريفة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 أبريل 2020 04:44 مساءً - كشفت النجمة كاتي بيري​ جنس مولودها الأول من النجم أورلاندو بلوم​، وذلك من خلال صورة طريفة قامت بنشرها على حسابها الرسمي على تطبيق "إنستقرام".



ونشرت بيري صورة لبلوم ووجهه مغطى بالكريمة، باللون الوردي، وعلّقت: "إنها فتاة".

View this post on Instagram it’s a girl A post shared by KATY PERRY (@katyperry) on Apr 3, 2020 at 8:32pm PDT



وكانت بيري قد أعلنت في بداية شهر آذار/مارس الماضي، حملها بمولودها الأول من بلوم، عبر فيديو كليب أغنيتها Never worn white.



وظهرت بيري في الفيديو كليب بفستان أبيض وبطن منتفخ، مؤكدة في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة، أن حملها ليس تمثيلاً للفيديو كليب، بل حقيقة.



