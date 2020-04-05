كرستيانو رونالدو يوجه رسالة من داخل الحجر المنزلي بتسريحة جديدة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 أبريل 2020 04:44 مساءً - أشعل نجم فريق يوفنتوس لكرة القدم كريستيانو رونالدو مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو لزوجته جورجينا رودريغيز وهي تحلق شعره في المنزل باستخدام ماكينة كهربائية لقص الشعر.

وحصد الفيديو أكثر من عشرين مليون مشاهدة في أقل من ساعتين منذ نشره على حسابيه الرسميين على إنستغرام وتويتر.

وعلق النجم البرتغالي على الفيديو بقوله "ابقَ في المنزل وحافظْ على أناقتك".

وحظي المقطع بعشرات الآلاف من التفاعلات والتعليقات، وكان من أول المعلقين على الفيديو زميل رونالدو السابق في ريال مدريد مارسيليو، حيث اكتفى بالضحك.

View this post on Instagram Stay home and keep stylish #stayhomestaysafe A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Apr 4, 2020 at 5:40am PDT

يذكر أن رونالدو يقضي فترة الحجر المنزلي في قصره بجزيرة ماديرا مسقط رأسه في البرتغال.

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وقد نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في وقت سابق مقطع فيديو من داخل منزله متبعا الإجراءات الصحية مع أطفاله، حيث ظهر "الدون" وهو ينصح 3 من أطفاله الصغار، بأهمية تعقيم اليدين، قبل أن يضع سائلا معقما بي كل منهم ويطلب منهم فرك اليدين جيدا.

ونشر رونالدو الفيديو على حسابه بتطبيق إنستغرام، وأرفقه بعبارة "ابق بالمنزل"، ولاقى الفيديو إعجابا كبيرا من الجماهير التي أشادت بالنجم البرتغالي على تعامله اللطيف والحريص مع أطفاله الصغار .