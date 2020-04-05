شاهد.. البرومو والقنوات الناقلة لمسلسل ونحب تاني ليه



تنتظر الفنانة ياسمين عبد العزيز عرض مسلسلها مسلسلها الجديد "ونحب تاني ليه" خلال السباق الرمضاني المقبل، والذي من المقرر اذاعته عبر شبكة قنوات ابو ظبي. ظبي. ويشار إلى أن تدور أحداث مسلسل "ونحب تاني ليه" حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية. الأحداث الكوميدية. يذكر أن المسلسل بطولة ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمى، سوسن بدر، إسلام جمال، سمر مرسى، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، بالإضافة إلى مجموعة من الفنانين الشباب، شركة "سينرجى"

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