شاهد.. البرومو الدعائي والقنوات الناقلة لمسلسل فلانتينو

ينتظر الزعيم عادل إمام عرض مسلسله الجديد "فلانتينو" خلال السباق الرمضاني المقبل، ومن المقرر إذاعة المسلسل على قنوات MBC 1 و"OSN يا هلا" الأولى.
وتدور أحداث المسلسل حول رجل أعمال يمتلك مجموعة من المدارسالدولية، ويطلق عليه فلانتينو، ويواجه طوال حلقات مشاكل وأزمات عديدة تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، كما يدخل في قصص عاطفية كثيرة، حيث تتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.
"فلانتينو" بطولة عادل إمام، دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، وفاء صادق، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبدالبديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين، تأليف أيمن بهجت قمر ، إخراج رامي إمام.
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