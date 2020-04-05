القنوات الناقلة لمسلسل دهب عيرة للنجمة يسرا

تنتظر الفنانة يسرا عرض مسلسلها الجديد "دهب عيرة"في السباق الرمضاني المقبل، والذي من المقرر إذاعته عبر قناة "دبي"، ولم يتم الإعلان عن القنوات الفضاية المصرية التي ستعرضه حتى الآن.

يشار إلى أن أحداث "دهب عيرة" تدور في إطار تشويقي اجتماعي، وتجسد الفنانة يسرا دور سيدة تعمل على حل مشكلات أشقائها، وتهمل ابنها الذى يلجأ إلى تعاطى المخدرات.

جدير بالذكر أن مسلسل "دهب عيرة" إنتاج مشترك بين شركة "العدل جروب" للمنتج جمال العدل، و"الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية"، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، إخراج سامح عبدالعزيز، بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، بيومى فؤاد، خالد سرحان.

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