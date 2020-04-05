ما حقيقة إصابة روبي ويليامز بفيروس كورونا؟

ميرنا وليد - بيروت - كشف النجم ​روبي ويليامز​ عن شعوره بإصابته ب​فيروس كورونا​، خلال فترة الحجر المنزلي، الذي خضع له بعد عودته من أستراليا الشهر الماضي، بإبقائه بعيداً عن أسرته لمدة 14 يوماً.

وقال ويليامز في تصريح لصحيفة "ذا صن" البريطانية: "عندما هبطت في لوس أنجلوس، كان الجو غائماً ورمادياً بشكل غير عادي، وما كان يحدث مع كل شيء مروعاً للغاية".

وأضاف: "كنت في الحجر الصحي في Airbnb بعيداً عن عائلتي، وبدأت أشعر بالقلق بشأن الطعام، ونفاذ دوائي، وكنت خائفاً لبضعة أيام".

وتابع ويليامز: "شعرت بالخمول والتعب والثقل، وأقنعت نفسي أنني سأصاب بالفيروس التاجي، ولكن بعد أيام إختفت الأعراض وشعرت بالراحة والطمأنينة".

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