هذا ما تمنته إليسا في أحد الشعانين

ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ ب​أحد الشعانين​ برسالة معايدة الى متابعيها، متمنية أن يكون الإحتفال العام المقبل مع جميع الناس الذين تحبهم، بعد أن تعذر الإحتفال به هذا العام نتيجة الأوضاع الراهنة، والإجراءات المتخذة بعدم التجمع لمواجهة تفشي ​فيروس كورونا​.

وكتبت إليسا في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "شعنينة مباركة عالجميع يا رب ولو إنو هالسنة ما عشنا العيد متل ما لازم. ربنا بيسمع صلاتنا وين ما نكون، وانشالله السنة الجايي منرجع منجتمع متل ما تعودنا مع كل اللي منحبن".

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