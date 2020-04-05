ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة السورية ​سحر فوزي​ لموقع "الفن" أن سبب غيابها عن الموسم الدرامي الرمضاني، هو تأجيل تصوير الجزء الحادي عشر من مسلسل "​باب الحارة​"، تفادياً لإنتشار ​فيروس كورونا​، وتعود إلى العمل الشامي الشهير بشخصية "أم بشير"، بعد غيابها منذ الجزء السابع.

وقالت إنها تستغل فترة الحجر الصحي المنزلي، بإنجاز العديد من الأمور المفيدة، أهمها إعداد الأكلات وتحضيرها ووضعها في الثلاجة، ليتم تناولها في شهر رمضان، مثل الكبب والمعجنات.

كما أشارت إلى أنها بدأت بترتيب البيت وتحضيره لإستقبال فصل الصيف، من ضب الملابس والسجاد، بينما في أوقات فراغها تشاهد بعض الأفلام مع أفراد عائلتها، في منزلها بدمشق.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص- سحر فوزي تكشف لـ"الفن" سبب غيابها عن رمضان.. وهكذا تستغل فترة الحجر المنزلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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