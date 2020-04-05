إصابة نجمة عالمية جديدة بفيروس كورونا

ميرنا وليد - بيروت - كشف مدير أعمال النجمة الإنجليزية ​ماريان فيسفول​، فرانسوا رافارد، أن ماريان أجرت إختبارات ​فيروس كورونا​، لتظهر النتيجة أنها إيجابية.

وأكد رافارد في بيان أن "ماريان تتلقى العلاج حالياً من "Covid-19"، في إحدى المستشفيات الموجودة في لندن، وهي الان مستقرة وتستجيب للعلاج، ونتمنى لها جميعاً الشفاء التام والشفاء الكامل والسريع".

ولدى فيسفول معاناة طويلة من المشاكل الصحية، بما في ذلك إلتهاب الكبد C - وهي حالة عانت منها لسنوات - ونوبة قصيرة مع سرطان الثدي في عام 2016، وكانت قد كشفت سابقاً عن صراعها مع تعاطي المخدرات، وفقدان الشهية.

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