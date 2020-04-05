نجوى كرم تحتفل بأحد الشعانين في مدينتها زحلة.. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - وجّهت الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ معايدة لمحبيها، بمناسبة ​أحد الشعانين​.

ونشرت نجوى عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو يظهر كيف تحتفل مدينتها زحلة بأحد الشعانين، وعلّقت: "هيدي شعنينة زحلة.. شعنينة مباركة".

يُذكر أن نجوى ككل الناس تلتزم بالحجر المنزلي، مشيرة في ردها على أسئلة محبيها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، الى أنها تقضي الحجر المنزلي بين البيت والنادي الرياضي، وأجابت عن بعض الأمور التي تتعلق بالأغنية، التي يسمعها جمهورها أكثر في هذه الفترة، قائلة عن أغنية "العمر مشوار": (بموت فيها).

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