راغب علامة يثني على إجراءات الحكومة بآلية عودة اللبنانيين من الخارج

ميرنا وليد - بيروت - أثنى الفنان اللبناني ​راغب علامة​ على إجراءات الحكومة اللبنانية، في ما خص آلية عودة اللبنانيين من الخارج، وطريقة التعامل معهم، وأيضاً التدابير الصحية والوقائية اللازمة للحجر الصحي من ​فيروس كورونا​.

وكتب علامة في صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "الحكومة اللبنانية أثبتت أنها تعمل بوطنية ومسؤولية وباحتراف. طريقة نقل اللبنانيين من الخارج وطريقة التعامل والحجر الصحي الحضاري تستحق كل التقدير والإحترام ، براڤو براڤو الحكومة اللبنانية".

وكان علامة قد عبّر عن إستيائه الشديد، من التعميم الجديد الذي أصدره مصرف لبنان، بشأن السحوبات للمودعين الصغار، إذ وصف هذا الإجراء بعملية سرقة موصوفة لأموال الشعب اللبناني.

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