ليندسي لوهان تعود الى نفسها بأغنيتها الجديدة.. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - بعد غيابها لأكثر من 10 سنوات عن إصدار الأغاني، عادت النجمة ​ليندسي لوهان​، بأغنية "Back To Me"، التي طرحتها عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".

وإعترفت ليندسي لمتابعيها، بأن الأغنية تتعلّق بإكتشاف الذات وقبولها، وإيقاف الضوضاء والتقدّم للأمام، بالإضافة إلى ترك الماضي.

يُذكر أنه إنتشرت شائعات تفيد بوجود علاقة تجمع بين ليندسي ورجل الأعمال الإماراتي بدر شماس، وقد تواجدا معاً في جزيرة موريشيوس.

ويُقال أن الثنائي بدآ المواعدة قبل عدة أشهر، وإلتقيا لأول مرة في مهرجان دبي للموسيقى، في شهر شباط/فبراير الماضي، ويبدو أن علاقتهما جدية نوعاً ما، كما أن ليندسي تشعر بالسعادة ومتحمسة لمستقبلهما معاً.

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