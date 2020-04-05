كتب امير فتحي في الأحد 5 أبريل 2020 03:55 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” ميريهان حسين ” مجموعة من الصور من كواليس الحلقة التي شاركت فيها في برنامج ” هزر فزر ” الذي تقدمه الفنانة ” هنا الزاهد ” . وتم عرضها يوم أمس السبت وشارك فيها أيضا كلا من النجوم نسرين طافش وإدوارد وأيتن عامر وأوتاكا ومحمد عز
وتعرضت ميريهان حسين إلى عدد من الانتقادات من جانب بعض المتابعي والذي أعرب عن اندهاشه من تصرفات الفنانين وممارسة حياتهم بشكل طبيعي على الرغم من دعوات الفنانين للمواطنين الدائمة للبقاء في المنزل وذلك للحد من انتشار قيروس كورونا .
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كانت هذه تفاصيل خبر متابعة تنتقد ميريهان حسين .. والأخيرة ترد : ” اذهبي إلى الجحيم “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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