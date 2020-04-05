كتب امير فتحي في الأحد 5 أبريل 2020 03:55 مساءً - دائما ما يحرص الفنان محمد رمضان، على مشاركة جمهوره، بمقاطع فيديو من كواليس تصوير مسلسله الجديد “البرنس” المنتظر عرضه خلال شهر رمضان القادم 2020
وكان آخرهم مقطع فيديو نشره الفنان عبر حسابه الرسمى بموقع إنستجرام، وكتب معلقًا: “المصور شارك في الخناقة، مفيش تمثيل كله رييل #ثقة_في_الله_نجاح”
ويظهر رمضان في مقطع الفيديو وهو يتشاجر مع أحد الممثلين ويستخدم “شباك المنزل” في المشاجرة، وسرعان ما يسدد ضربه في كاميرات المصور الذي بجواره بدون قصد.
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان يتشاجر ويكسر كاميرا في كواليس تصوير مسلسله الجديد.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.