محمد رمضان يتشاجر ويكسر كاميرا في كواليس تصوير مسلسله الجديد.. فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 5 أبريل 2020 03:55 مساءً - دائما ما يحرص الفنان محمد رمضان، على مشاركة جمهوره، بمقاطع فيديو من كواليس تصوير مسلسله الجديد “البرنس” المنتظر عرضه خلال شهر رمضان القادم 2020

وكان آخرهم مقطع فيديو نشره الفنان عبر حسابه الرسمى بموقع إنستجرام، وكتب معلقًا: “المصور شارك في الخناقة، مفيش تمثيل كله رييل #ثقة_في_الله_نجاح”

ويظهر رمضان في مقطع الفيديو وهو يتشاجر مع أحد الممثلين ويستخدم “شباك المنزل” في المشاجرة، وسرعان ما يسدد ضربه في كاميرات المصور الذي بجواره بدون قصد.